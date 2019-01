Il 6 gennaio arriva la befana in 500 nella città del Codex

La Befana in 500 a Rossano

Domenica 6 gennaio arriva la Befana in 500 nella Città del Codex. Alle ore 10 la Befana farà tappa nel centro storico bizantino con sosta nella centralissima Piazza Steri dove distribuirà caramelle e cioccolatini a tutti i bambini. Alle ore 11, invece, la Befana raggiungerà Via Nazionale, all’incrocio di Viale Luca De Rosis e all’angolo di Piazza Bernardino Lefosse, dove incontrerà tutti i bambini dello Scalo cittadino per un selfie ed una foto ricordo.

La Befana, per l’occasione, distribuirà caramelle e cioccolatini ai tanti bimbi che, accompagnati dai loro genitori, prenderanno parte al consueto appuntamento annuale in città. Un evento, organizzato nei minimi dettagli dal Club Fiat 500 Rossano presieduto dal sempre dinamico Presidente Domenico Orlando e dai suoi validi collaboratori che fanno parte del direttivo, grazie anche al prezioso e fondamentale patrocinio sia del comune unico: Corigliano-Rossano che della Pro Loco Bizantina. I tanti cittadini e bambini del luogo sono invitati a partecipare alla lodevole iniziativa per terminare le feste natalizie in allegria.