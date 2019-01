Nuove assunzioni a Villa. Siclari: «linfa per gli uffici in affanno e risparmio per l’ente»

Sindaco avvocato e funzionari

La vera svolta nell’attività amministrativa targata Giovanni Siclari parte dalla rivoluzione della centrale operativa del Comune, ovvero gli uffici. Puntando al massimo profitto con minori spese, è stata raggiunta la soluzione attesa da anni che consentirà un cospicuo risparmio alle casse dell'ente, nonché servizi sicuramente più efficienti.

Un traguardo ambizioso ottenuto con l’assunzione, tutti in qualità di idonei in graduatorie per il profilo di appartenenza in altri enti, di Genoveffa Daniela Campolo assunta come funzionario contabile per sopperire agli imminenti pensionamenti del settore economico-finanziario, di Ida Albanese assunta come funzionario tecnico ingegnere per sopperire alle sempre crescenti esigenze del settore tecnico-urbanistico e di Fernando Scrivano assunto come avvocato per il contenzioso, con un risparmio annuo di spesa di minimo 150.000,00 euro rispetto agli anni passati. Peraltro, confrontandolo con alcune annualità, il risparmio supera i 200 mila euro. Cifre che non possono passare inosservate.

Un risparmio che inevitabilmente va a favore dei contribuenti ma, soprattutto, un organico rinforzato che consentirà alla macchina amministrativa di snellire i tempi di attesa e di dare risposte sempre più celeri e precise ai cittadini.

«Un efficientamento dei servizi in tutti i settori – ha dichiarato il sindaco Siclari - in particolare, in merito al ruolo dell’avvocato è stata avvertita la necessità di affidarsi a un legale che, oltre al tangibile risparmio, potesse occuparsi di pareri legali che, differentemente, come accaduto negli anni passati, avrebbero gravato ulteriormente nelle casse comunali. Per quanto riguarda, invece, i funzionari tecnico ed economico, questa assunzione consentirà di mettere fine alle problematiche e alle polemiche sorte in merito, ad esempio, alla bollettazione o alle cartelle “pazze” perché grazie a queste figure saremo pronti a dare immediato seguito alle segnalazioni di disservizi e a superarle velocemente."

"Così riusciremo anche e a rendere più fluida la convenzione con Telereading e Sorget chiudendo le falle manifestatesi in questi anni. Lo stesso vale per il settore tecnico – urbanistico che più volte ha manifestato un sovraccarico di lavoro che mandava in affanno l’intero ufficio che, di conseguenza, non riusciva a gestire l’ordinario e lo straordinario. Con queste nuove forze – ha concluso il primo cittadino - che in parte rimpiazzano figure in quiescenza da anni, sarà possibile snellire pratiche importanti per la città e dare una spinta propulsiva a tutti i progetti in cantiere per lo sviluppo di Villa».