Lavoro: Sant’Eufemia, stabilizzati 19 ex lsu/lpu e assunti due Agenti di Polizia Locale

Il 2018 a Sant’Eufemia d’Aspromonte si è chiuso nel migliore dei modi, con la stabilizzazione di 19 lavoratori ex Lsu/lpu e l’assunzione di due agenti di Polizia Locale.

Un momento importante per l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Domenico Creazzo, che - spiega una nota - concretizza così un percorso politico lungimirante che vede concretizzarsi con l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori uno dei punti principali della propria azione amministrativa.

Giovedì 31 dicembre al Palazzo Municipale è stata festeggiata l’assunzione a tempo indeterminato dei 19 lavoratori. Dopo 22 anni di precariato, il sindaco Domenico Creazzo, insieme alla Giunta e al Consiglio, è riuscito a portare a casa un importante risultato: la salvaguardia e la valorizzazione delle competenze maturate in questi anni dai dipendenti, con l'intento di restituire dignità al futuro dei lavoratori e delle loro famiglie. Un risultato importante che tra i comuni della Città Metropolitana era stato raggiunto fino a questo momento solo dalla città di Reggio Calabria. Fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo è stato il ruolo del segretario comunale, dott. Alfredo Priolo presente alla cerimonia.

Ecco l’elenco dei 19 dipendenti stabilizzati: Domenico Cannizzaro, Vincenzo Cuppari, Angela Fedele, Domenico Claudio Fedele, Rosario Fedele, Giuseppe Gentiluomo, Vincenzo Gulino, Domenico Luppino, Maria Giuseppina Luppino, Mario Martino, Carmine Napoli, Vincenzo Antonio Orlando, Grazia Papalia, Francesco Parrello, Domenico Polimeni, Carmelo Rositano, Stefano Sofo, Mario Surace, Giuseppe Tripodi.

Il tempo indeterminato e la stabilizzazione dei dipendenti, rappresentano un momento importante non solo per gli stessi lavoratori ma anche per la comunità eufemiese e gli importanti a livello personale per i singoli ex precari, ma anche per la comunità eufemiese e per la continuità amministrativa.

Nel corso della medesima mattinata è stata anche ufficializzata la presa di Servizio di due Agenti di Polizia Locale (presenti all’incontro), assunti a tempo indeterminato dopo il relativo concorso.

“Abbiamo messo un tassello che è l’inizio di un percorso – ha spiegato il Sindaco Domenico Creazzo durante la cerimonia -. Abbiamo fatto un salto di qualità, e su questo percorso dobbiamo continuare per migliorarci ancora. Partiamo da qui per progredire e crescere animati da un unico sentimento, quello della speranza: sono certo che le cose miglioreranno con il sacrificio e con l’impegno quotidiano da parte di tutti.

È importante, inoltre, l’assunzione dei due agenti di Polizia Locale, che saranno subito operativi sul territorio e, prioritariamente, saranno impegnati nella gestione del Mercato domenicale, nella corretta attuazione della raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, nelle pratiche amministrative e nel contrasto al fenomeno dell’uso improprio dell’acqua potabile. La presenza dei due nuovi Agenti, che hanno già maturato esperienza in diversi Comuni, è una garanzia in termini di sicurezza e organizzazione della quotidianità eufemiese”.