Vallelonga. Beccati a rubare un cartello stradale: denunciati

Sono stati beccati proprio mentre, danneggiandone la base con l’aiuto di un bastone, stavano tentando di rubare un cartello stradale.

Si tratta di tre persone, tutte maggiorenni, un italiano originario di Simbario, un rumeno e un ghanese per i quali, inevitabilmente, è scattata la denuncia per furto.

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo è stata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Nicola da Crissa, che mentre era impegnata in un servizio di controllo lungo un tratto della ex SS 182, attualmente in disuso, hanno notato tre soggetti, che alla loro vista si sono subito bloccati assumendo un atteggiamento sospetto.