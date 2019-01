Sorvegliato speciale svaligia un negozio di abbigliamento, arrestato a Corigliano

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto, dopo serrate indagini protrattesi per tutta la giornata, Pasqualino Veronese, 28enne coriglianese per furto aggravato e violazione della misura della sorveglianza speciale con obblighi.

In particolare, nella notte di ieri, in Via Fontanelle, zona semicentrale dello scalo di Corigliano Calabro, era stato commesso un furto presso un famoso negozio di abbigliamento: un soggetto, probabilmente con l’appoggio di altri complici, ha dapprima forzato la porta vetrata d’ingresso del negozio con un piede di porco ed infine l’ha aperta dopo aver sferrato diversi calci. Una volta all’interno dell’esercizio commerciale l’uomo ha prelevato dal registratore di cassa tutti i soldi contanti lasciati dai titolari: una somma di circa 400 euro. Quindi ottenuto il bottino è scapapto per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

I Carabinieri, allertati poco dopo, sono intervenuti immediatamente con una pattuglia della Sezione Radiomobile di Corigliano, che giunta davanti al negozio ha notato la vetrina frantumata e delle impronte. Per questo è stato attivato il personale specializzato del Nucleo Operativo ausonico, che ha eseguito i rilievi presso il luogo del reato e reoertato sulla vetrina un’impronta di una suola di scarpa, da cui è stato possibile risalire alle dimensioni e alla marca della calzatura.

Successivamente sono state acquisite le immagini di diversi sistemi di videosorveglianza della zona, la cui visione ha permesso di identificare la fisionomia del malfattore, oltre al preciso abbigliamento che indossava. Le indagini si sono indirizzate da subito nei confronti di un ragazzo coriglianese, già noto alle forze dell’ordine per i suoi innumerevoli precedenti per reati contro il patrimonio, nonché sorvegliato speciale. Oltre al quadro indiziario già raccolto, la tesi investigativa +è stata avvalorata dal fatto che lo stesso, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora presso la propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7, durante un controllo dei Carabinieri coriglianesi effettuato poco tempo prima del furto, non è stato trovato in casa.

Le attività d’indagine sono continuate con l’esecuzione di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del coriglianese che ha dato esito positivo. Infatti, i militari, pur non trovando l’uomo, hanno trovato, all’interno della sua camera da letto, il vestiario corrispondente a quello immortalato dai sistemi di videosorveglianza durante il furto e precisamente una felpa delle Legea, dei pantaloni marca Zeus e delle scarpe Emporio Armani, quest’ultime perfettamente coincidenti per taglia e modello a quelle dell’impronta lasciata dal ladro sulla vetrina del negozio derubato. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Le ricerche dell’uomo sono terminate nel tardo pomeriggio, quando ormai sentitosi braccato e senza via di fuga, si è consegnato spontaneamente agli inquirenti, presso la Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro insieme al suo avvocato. Sulla base dei chiari ed univoci indizi raccolti, d’intesa con il P.M. di turno della Procura di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla, l’uomo, gravato da innumerevoli precedenti ed indagato anche nell’operazione “il Tribunale” eseguita lo scorso anno dai militari ausonici, è stato tratto in arresto per i reati di furto aggravato e violazione degli obblighi della misura della sorveglianza speciale. Dopo le formalità di rito, lo stesso veniva tradotto presso il carcere di Castrovillari a disposizione dell’A.G.

Continuano le indagini dei Carabinieri di Corigliano Calabro per appurare la responsabilità dell’uomo e di eventuali complici dei tentativi di furto compiuti nei giorni scorsi e sui quali sarebbero stati raccolti già diversi elementi.