Maltempo: sole e gelo in Calabria, temperature fino a -15 gradi

Il sole splende su quasi tutta la Calabria, ma le temperature sono molto rigide e con il tetto massimo dei meno 15 gradi raggiunti anche questa notte nella zona di Monte Botte Donato, nel Cosentino. Ancora una giornata di forte freddo, dunque, per la regione che deve fare i conti con i disagi causati dal freddo che sta investendo tutto il Sud Italia.

Disagi, comunque, limitati alle strade interne, dal momento che la viabilità gestita da Anas non registra particolari conseguenze. Gli automezzi spargisale sono entrati in azione sia ieri sera che all'alba e questo ha impedito di complicare la circolazione sia in autostrada che sulla viabilità principale. Neve mista a ghiaccio su tutti i rilievi calabresi, mentre restano aperti la gran parte degli impianti sciistici.