Calcio a 5. A Crotone il Final Four Coppa Italia: oggi l’ultimo atto

Al termine di una intensa prima giornata di gare della Final Four di Coppa italia Calcio a, 5 disputate ieri presso il PalaMilone di Crotone, rivedremo oggi in campo a contendersi il primo titolo stagionale del futsal regionale CoriglianoRossano Futsal, Mirabella, Catanzaro Futsal ed i padroni di casa del Kroton Calcio a 5.

Quattro semifinali tiratissime hanno decretato le vittorie delle ioniche sulla Visioray Catanzaro, al termine di una gara ben giocata da entrambe le formazioni, e del Mirabella sul Roccella per quanto riguarda la competizione femminile.

Le semifinali maschili hanno regalato spettacolo ed intensità, con risultati in bilico fino alla fine. Nella prima gara i giallorossi di Mister Mardente trovano il colpo del ko a due minuti dal termine con Iozzino; la gara tra i padroni di casa ed il Reggio FC ha visto i rossoblu in controllo totale nella prima frazione di gioco chiusa avanti 4-1.

La ripresa è stata tutta dei reggini che vanno vicini ad una clamorosa rimonta sfumata solo per la voglia di vincere di capitan Macrillò e compagni.

Oggi alle 16:30 in programma la finale femminile, alle 18:30 quella maschile. In mattinata, a partire dalle 9 il Settore Giovanile Soclastico in collaborazione con la Divisione Calcio a 5 e la Lega Nazionale Dilettanti organizzerà il Futsal Day che vedrà protagonisti i bambini delle scuole calcio della provincia di Crotone.

I TABELLINI

Visioray Catanzaro-CoriglianoRossano 2-3 (1-2)

Visioray Catanzaro : Chiellino, Mallamace, Bianco, Fragola, Leone, Florio, Modestia, Talarico, Procopio, Pota, Borello. All.: Sig. Torneo

: Chiellino, Mallamace, Bianco, Fragola, Leone, Florio, Modestia, Talarico, Procopio, Pota, Borello. All.: Sig. Torneo CoriglianoRossano : Beltrano, Arcuri, Ruffo, Marrazzo, Cimino, Rose, Valente, Mirafiore, Magliarella, Fucile, Scicchitano. All.: Sig. Guerriero

: Beltrano, Arcuri, Ruffo, Marrazzo, Cimino, Rose, Valente, Mirafiore, Magliarella, Fucile, Scicchitano. All.: Sig. Guerriero Arbitri : Sigg.ri Ranieri (Sez. Soverato) e Speziale (Sez. Cosenza)

: Sigg.ri Ranieri (Sez. Soverato) e Speziale (Sez. Cosenza) Marcatori : al 3’pt Ruffo (CR), al 6’pt Procopio (CZ), al 19’pt Nasso (CR), al 14’st Mirafiore (CR), AL 30’ST Fragola (CZ)

: al 3’pt Ruffo (CR), al 6’pt Procopio (CZ), al 19’pt Nasso (CR), al 14’st Mirafiore (CR), AL 30’ST Fragola (CZ) Ammoniti: Pota (CZ), Nasso (CR)

Roccella-Mirabella 1-4 (0-3)



Roccella : Lucà, Costa, Taverniti, Lizzi, Crea, Colautti, Vadalà, Galluzzo. All. Sig.ra Costantino

: Lucà, Costa, Taverniti, Lizzi, Crea, Colautti, Vadalà, Galluzzo. All. Sig.ra Costantino Mirabella : Foti, Mallamaci, Macheda, Pantano, D’Ascola, Spanò, Ferrato, Bova, Cannizzaro, Macrì, Presta, Putortì. All.: Sig. Marrara

: Foti, Mallamaci, Macheda, Pantano, D’Ascola, Spanò, Ferrato, Bova, Cannizzaro, Macrì, Presta, Putortì. All.: Sig. Marrara Arbitri : Sigg.ri Esposito (Sez. Rossano) e De Luca (Sez. Paola)

: Sigg.ri Esposito (Sez. Rossano) e De Luca (Sez. Paola) Marcatori : al 11’pt Pantano (M), al 27’pt Foti (M), al 29’pt Macheda (M), al 10’st Vadalà (R), al 30’st Cannizzaro (M)

: al 11’pt Pantano (M), al 27’pt Foti (M), al 29’pt Macheda (M), al 10’st Vadalà (R), al 30’st Cannizzaro (M) Ammoniti: Crea (R)

Casolese- Catanzaro Futsal 1-2 (1-0)

Casolese : Cuconato, Sergio, Salatino, De Rose, Forino, Colla, Milano, Potestio, Romeo, Rovito, Baldino, Alviggi, De Luca, Franze’. All.: Sig. Maio

: Cuconato, Sergio, Salatino, De Rose, Forino, Colla, Milano, Potestio, Romeo, Rovito, Baldino, Alviggi, De Luca, Franze’. All.: Sig. Maio Catanzaro Futsal: Scerbo, Cardamone, Iozzino, Frustace F., Calabrese M., Marino, Borello, Frustace L., Calabrese A., Spagnolo, Trapasso, Primerano. All.: Sig.Mardente

Futsal: Scerbo, Cardamone, Iozzino, Frustace F., Calabrese M., Marino, Borello, Frustace L., Calabrese A., Spagnolo, Trapasso, Primerano. All.: Sig.Mardente Arbitri : Sigg.ri Cartisano (Sez. Reggio Calabria) e Tino (Sez. Vibo Valentia)

: Sigg.ri Cartisano (Sez. Reggio Calabria) e Tino (Sez. Vibo Valentia) Marcatori : al 11’pt Romeo (Cas), al 16’st Spagnolo (CZ), al 28’st Iozzino (CZ)

: al 11’pt Romeo (Cas), al 16’st Spagnolo (CZ), al 28’st Iozzino (CZ) Ammoniti: Calabrese M. (CZ), Potestio (Cas)

Kroton C5-Reggio FC 4-3 (4-1)