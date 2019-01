Incendio in appartamento a Catanzaro, disagi e panico tra residenti

Un incendio si è sviluppato, nel pomeriggio di oggi, in un appartamento di Catanzaro, nella zona di viale Emilia.

Le fiamme si sono sviluppate nella zona della cucina, al secondo piano dello stabile. Il proprietario, nel tentativo di rientrare in casa dopo essersi accorto dell'incendio, è rimasto leggermente intossicato per la presenza di fumo, ma non ha subito particolari conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, una autobotte e una autoscala.

Le fiamme sono state subito domate, mentre nell'appartamento i danni sono stati limitati all'annerimento delle pareti nelle varie stanze, mentre le conseguenze peggiori sono state registrate in cucina.

Panico tra i residenti del condominio, con disagi anche alla circolazione stradale.