Piano freddo: l’amministrazione di Villa apre le porte ai senzatetto

A seguito dell’emanazione dell’allerta meteo con possibili precipitazioni nevose, che riguarda anche il territorio comunale di Villa San Giovanni, l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Siclari ha predisposto, di concerto con le associazioni, un piano di ricovero in luoghi sicuri per le persone che necessitano di assistenza specialmente per la notte.

L’assessore Pietro Caminiti ha confermato la volontà dell’amministrazione di aiutare, nei modi possibili, quanti in questi giorni di freddo intenso, non hanno un riparo sicuro per scongiurare qualsiasi problema legato alle basse temperature.

«Per dare assistenza – ha dichiarato Caminiti – fino a Domenica 6 Gennaio è attiva la sede di Progetto Amico sita in via Carso e, se necessario, la sede Baden Powell sita in via Riviera».

Questo piano per affrontare l’emergenza non sarebbe stato possibile senza la fondamentale collaborazione delle associazioni che durante tutto l’anno e, in particolare, in queste situazioni di emergenza sono sempre in prima fila per i più bisognosi.

«L’azione del gruppo comunale di protezione civile, della Croce Rossa “Vallata del Gallico” e l’attività di “Progetto amico” hanno reso possibile, in poco tempo, la realizzazione di un piano di accoglienza. La loro attività, in moto 365 giorni l’anno sul nostro territorio – ha concluso la Richichi – è fondamentale ed è ancora più evidente in queste giornate dove la solidarietà, la sinergia con l’ente e il gioco di squadra per salvare delle vite e per dare risposte a chi è in difficoltà»