Attraversamenti pedonali: Firmo attende l’ok sulla SP 263

Dopo la delibera di Giunta del 21 novembre scorso, l'amministrazione comunale di Firmo, guidata dal sindaco Gennarino Russo, ha inviato all'Ente Provincia di Cosenza una missiva con oggetto “Richiesta autorizzazione installazione attraversamenti pedonali rialzati su rettilineo Corso Piano dello Schiavo (SP 263) che attraversa il centro abitato del Comune di Firmo”.

Nel documento, a firma del responsabile del servizio Domenico Lofrano, si chiede l'installazione di un numero sufficiente di attraversamenti pedonali rialzati lungo il tratto di strada in questione da “realizzarsi nel rispetto delle normative vigenti”.

«Detta richiesta -si legge- si impone per ragioni di sicurezza stradale in quanto lungo il citato rettilineo, che attraversa l'abitato di Firmo, sono ubicate scuole, molteplici esercizi commerciali, plurimi accessi, marciapiedi che, a causa dell'intensificarsi del traffico veicolare e della velocità sostenuta raggiunta da alcuni veicoli in transito, hanno visto coinvolti veicoli e pedoni in gravi incidenti stradali (alcuni anche mortali)».

Per queste ragioni, quindi, l'amministrazione comunale di Firmo sottolinea l'importanza di intervenire con una certa urgenza al fine di sistemare la questione e scongiurare altri pericolosi disastri.