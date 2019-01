Gerace: per un giorno il borgo storico si è trasformato in “Pompieropoli”

L’evento, denominato “Pompieropoli”, si è svolto nella straordinaria cornice di Piazza delle Tre Chiese ed è stato organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Comune di Gerace. Proprio nel periodo delle festività natalizie, l’intera Amministrazione Comunale ed il Sindaco Giuseppe Pezzimenti, hanno voluto dedicare un giorno speciale a tutti i bimbi (geracesi e non). Ed è stata grande festa (molto partecipata e coinvolgente) che ha fatto sognare intere famiglie, grandi e piccini, per un’occasione speciale trascorsa in uno dei borghi più belli d’Italia, all’insegna della conoscenza, dell’educazione e del gioco.

Erano presenti in piazza delle Tre Chiese molti esperti di settore che hanno fornito ai presenti, utili e precise informazioni sulle norme di sicurezza da adottare in caso di emergenza anche al fine di sensibilizzare, formare ed educare il giovane a comportamenti che siano improntati alla solidarietà, collaborazione ed autocontrollo. È stata vissuta intensamente un’intera mattinata proprio come un vero Vigile del Fuoco: su e giù da ripide scale, dentro tubi stretti e lunghi, e poi di corsa, veloce a domare un incendio.

Inoltre, c’è stata la possibilità di poter ammirare un’ampia rassegna di attrezzature e mezzi in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco. Alla fine della giornata, ai giovani partecipanti, sono stati consegnati degli attestati da parte del consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Lacopo, dal referente del distaccamento di Siderno dei Vigili del Fuoco caposquadra Domenico Calvi e dall’ispettore antincendio Vincenzo Caricari.