Pastore disabile derubato a Capistrano, colletta per il gregge

È arrivata fino all’Australia la gara di solidarietà per il pastore disabile Vincenzo Ceniti, a cui a dicembre sono stati rubati un intero gregge di capre, ben 39, e due cani. I fondi sono infatti arrivati da tutte Italia e da Melbourne, dove è molto attivo il Capistrano social club che raccoglie i tanti emigrati in Australia dal piccolo paese delle Preserre vibonesi che non hanno dimenticato la loro terra d'origine.

Un danno, quello del furto, che ha provocato diversi problemi per l’uomo di 53 anni, considerando che l'allevamento caprino era la sua unica fonte di reddito. Il sindaco di Capistrano, Marco Martino, si è fatto portavoce dello sconcerto e della rabbia dei suoi concittadini avviando una pubblica colletta che terminerà a fine mese.

Sul furto, avvenuto di notte in località Driale-Netto, indagano i carabinieri della Stazione di Monterosso Calabro. Intanto, però, l'intero paese si è mosso raccogliendo l'appello del sindaco. Negli uffici comunali in tanti si sono recati per fare un'offerta in favore di Vincenzo. Alla fine della colletta verrà reso pubblico anche l'elenco dei cittadini con l'importo donato da ognuno di loro.