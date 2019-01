Neve e gelo in Calabria ma la circolazione è regolare

Obbligo di catene in Calabria e in particolar modo sulle strade più esposte al rischio neve. Per il momento, però, e come conferma la Polstrada, non si registra fortunatamente alcun problema sulla rete viaria.

L'avviso di allerta meteo diramato nei giorni scorsi dalla Protezione Civile segnala per oggi la possibilità di imbiancate anche a bassa quota (LEGGI) e per questo motivo in molti comuni sono stati approntati i centri operativi deputati a seguire eventuali situazioni di emergenza, con il coordinamento delle prefetture.

Diversi anche i ricoveri allestiti per i senzatetto, come a Cosenza dove tre containers della Protezione Civile regionale offrono un tetto alle persone in difficoltà nei giorni più freddi dell'anno.

Abbondanti nevicate si sono registrate nei giorni scorsi nelle località montane (LEGGI). Le temperature restano rigide, ma su gran parte della regione splende il sole.