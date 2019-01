Tutto pronto per l’evento “Autori a confronto”

“Autori a Confronto” è il titolo di un'iniziativa culturale che si terrà nel quartiere Corvo di Catanzaro sabato 5 gennaio alle 17. L'evento sarà ospitato dall'Associazione Culturale “Vecchi Giovani – Ccep Unla”” che, nei locali della propria sede di Via Bezzecca 63, sarà teatro del confronto tra Fabrizio Massimilla e Cesare Dornetti, autori de “La Collina di Dio” e “La Baionetta e il cannone – La grande guerra vista da Sud”. Moderati da Francesco Mardente, i due autori dibatteranno sul contenuto dei propri lavori letterari editi rispettivamente da Scatole Parlanti e Titani Editori.

“La Collina di Dio” è l'incontro tra due generazioni vissute attraverso un viaggio nella memoria di nonno Nicola, che racconta al proprio nipote le avventure vissute durante la seconda guerra mondiale. “La Baionetta e il Cannone”, invece, è un saggio storico che approfondisce gli avvenimenti della Grande Guerra, focalizzandosi sulle vicissitudini della Brigata Catanzaro e dei soldati che dal profondo Sud furono parte attiva del conflitto.

Un confronto, quello tra Dornetti e Massimilla, che parte da avvenimenti del passato per proiettare nel futuro un territorio troppo spesso colpevolmente relegato ad un ruolo marginale nei grandi avvenimenti della storia. A fare da cornice al confronto tra Massimilla e Dornetti, le ragazze del laboratorio teatrale dell'Associazione Culturale “Vecchi Giovani”, che interpreteranno in chiave teatrale alcuni passi dei libri.

“Autori a Confronto” vuole accendere il dibattito culturale anche nella periferia catanzarese, che si dimostra più viva che mai anche grazie all'infaticabile lavoro sul territorio portato avanti da associazioni come “Vecchi Giovani”, che con sforzi immani mantiene vivo il fermento culturale anche in luoghi da troppo tempo tacciati come “quartieri dormitorio”.