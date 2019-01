Emergenza gelo: riunione a Crotone per garantire sostegno a senzatetto e bisognosi

Si è tenuta questo pomeriggio una riunione presso il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile convocata dal sindaco Pugliese per l'emergenza gelo di questi giorni.

Riunione presieduta dall'assessore Leo Pedace con il responsabile C.O.C. Francesco Ciccopiedi e tutti i rappresentanti delle associazioni di protezione civile

Sarà allestita, per accogliere i senzatetto, già da questa notte, a cura della Croce Rossa la struttura in via Stazione (25 posti).

Ulteriori 40 posti sono eventualmente disponibili presso la Foresteria della Croce Rossa mentre fino a cento posti sono eventualmente disponibili presso il C.O.C (quartiere Tufolo).

I pasti saranno garantiti da Agorà e Rete Sprar mente il camper di On the road effettuerà il consueto giro in città per ulteriore distribuzione pasti caldi

I volontari delle associazioni Prociv, Augustus, Misericordia, Lida, Earth, Aeop supporteranno l'azione.

Chi ritiene opportuno collaborare può farlo consegnando a On the alle 20.00 di domani nel parcheggio della Chiesa di S. Rita coperte, cappelli, sciarpe e indumenti per i senzatetto.