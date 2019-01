Sequestrato un quintale di prodotti alimentari. Multa da 2mila euro

Cento chilogrammi tra prodotti alimentari, formaggi e salumi preconfezionati e non, senza etichettatura che ne attestasse la relativa tracciabilità, la scadenza e lo stato di conservazione, sono stati sequestrati questa mattina dai Carabinieri Forestali di Montalto e Cerzeto.

In occasione dei mercati settimanali, i militari hanno eseguito diversi controlli sui prodotti esposti per la vendita al pubblico, verificandone la corretta applicazione in campo agroalimentare. Alla ditta destinataria del sequestro è stata inoltre elevata una multa da duemila euro.