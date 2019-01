Foro di proiettile sull’auto del commissario della Lega di Reggio

Michele Gullace

Un foro da colpo di arma da fuoco è stato trovato sul lato destro del cofano anteriore dell’auto di Michele Gullace, commissario provinciale della Lega per Salvini Premier di Reggio Calabria.

È stato lo stesso Gullace a scoprirlo informando subito del fatto i carabinieri. Il Commissario della Lega, nella denuncia, ha dichiarato di essersi accorto del foro presente sul cofano solo ieri mattina, a Taurianova, città dove risiede con la famiglia e dove era rientrato dal capoluogo.

Tuttavia sostiene di non sapere dove e quando possa essere successo e l’eventuale motivazione. Gullace ha infatti affermato di non aver ricevuto alcuna minaccia: “non so come inquadrare l’accaduto e non so dire se chi ha sparato contro la vettura lo abbia fatto a Reggio Calabria o a Taurianova”.

“Da quando ho ricevuto la carica di commissario della Lega - ha ribadito - mi sono fatto molti nemici sia a Reggio Calabria che in provincia. Non nascondo di essere un po’ preoccupato anche perché non ho mai avuto problemi del genere”.