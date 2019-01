Caccia al cinghiale con munizioni vietate, denunciato

È andato a caccia di cinghiale con munizioni vietate. Per questo motivo un uomo è stato denunciato dai militari del Raggruppamento Carabinieri Parchi reparto Parco del Pollino. I carabinieri hanno inoltre sequestrato un fucile calibro 12 e relativo munizionamento ad un cacciatore di Villapiana Lido.

È successo durante un controllo in località "Zagaria Piano Caroccia" nel Comune di Plataci, zona questa limitrofa al Parco Nazionale del Pollino. Il controllo ha fatto emergere che l'uomo svolgeva la caccia al cinghiale come risultato dal registro della squadra di quella giornata, con un munizionamento non consentito.

Era infatti in possesso, oltre del munizionamento a palla, anche di munizionamento spezzato e quindi esercitava attività venatoria con mezzi non consentiti. Da qui il sequestro del fucile e di tutto il munizionamento in suo possesso oltre che alla denuncia per violazione alla legge sulla caccia.