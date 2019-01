In fiamme auto a Lamezia Terme, danneggiate altre due: s’indaga sulle cause

Un’auto è andata parzialmente distrutta durante un incendio che si è verificato in via del Progresso a Lamezia Terme.

L’orologio aveva da poco segnato il passaggio alla giornata, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento della città della Piana è intervenuta in via Fimiani, una traversa di via del Progresso, a causa del rogo che aveva interessato la vettura.

Il fumo e le fiamme alte hanno inoltre danneggiato altre due vetture che parcheggiate nei pressi di quella interessata.

Si tratta in particolare di una Ford C Max, avvolta dalle fiamme, che - come dicevamo - è stata parzialmente distrutta ma non sono stati registrati danni a persone.

Al momento le cause dell’incendio sono al vaglio degli inquirenti e non è stata esclusa nessuna ipotesi.