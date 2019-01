Tuffo di Capodanno, stasera gran finale e premiazioni

Si svolgerà oggi, giovedì 3 gennaio il gran finale del 48° Tuffo in mare di capodanno “Mimí Fortugno Città di Reggio Calabria”.

Per l’evento, in programma alle 17,15 presso la Galleria palazzo San Giorgio, è previsto uno spettacolo in cui si esibiranno “Aldo al quadrato cabaret” con Aldo Di Giuseppe e Aldo Zumbo; Mimmo Iero, musicista e i cantanti Paolo Federico, tenore; Federica Polimeni; Damiano Rodà; Nicholas Mauro e Pier Paolo Criaco. Seguiranno le premiazioni.