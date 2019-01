Piano neve a Reggio, obbligo di catene e controlli della polizia

Le eventuali emergenze nella circolazione stradale in caso di intense precipitazioni nevose - previste dalla Protezione Civile (LEGGI) - sono state al centro di una riunione tenutasi nella Prefettura di Reggio Calabria durante la quale si è discusso della necessità di ottimizzare le procedure da attuare per garantire agli automobilisti la fruibilità dell’intera rete viaria.

Nel corso dell’incontro è stato stabilito che sulle strade della città metropolitana - in particolare su quelle maggiormente interessate da possibili nevicate - venga istituito il divieto di transito alle vetture senza catene e che le pattuglie delle Forze di Polizia svolgano un servizio di vigilanza per farne rispettare l’obbligo.

In caso di necessità saranno istituiti presidi-filtro della polizia nelle località di montagna, sempre per evitare che i mezzi circolino senza aver montato le catene.

Da parte della Prefettura è stata inviata anche una circolare ai Sindaci e ai Commissari Straordinari per sensibilizzare sulla necessità di mettere in campo ogni misura utile per affrontare una eventuale emergenza.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia metropolitana, della Protezione Civile della Regione Calabria, della Protezione Civile metropolitana, dell’Anas Compartimento Autostrade e Compartimento Viabilità, del SUEM 118 e del comune di Reggio Calabria.