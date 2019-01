Intimidazioni. Danneggiata l’auto del sindaco di Girifalco

Il Comune di Girifalco

Una gomma tagliata e una fiancata rigata: è il bilancio del danneggiamento da parte di ignoti che questa sera hanno preso di mira l’auto di Pietrantonio Cristofaro, sindaco di Girifalco alla guida di una lista civica.

La vettura era parcheggiata nei pressi del Comune e sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, avvisati dallo stesso primo cittadino della cittadina del catanzarese, che ha sporto denuncia

Vicinanza e solidarietà a Cristofaro è stata espressa dall’intera maggioranza in Comune che ha voluto anche sottolineare come Girifalco sebbene sia un centro che faccia quotidianamente i conti con molti problemi, è abitato di gente perbene e che gesti come quello di stasera apparterebbero ad “un manipolo di persone che pensa, ancora, che l'illegalità possa essere uno strumento capace di arrestare la crescita del paese e l'azione di quest'amministrazione comunale”.

Il gruppo ha ribadito che il primo cittadino Cristofaro andrà avanti facendosi forte di una squadra “determinata e convinta”.