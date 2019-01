Presepe vivente a Rossano: bagno di folla nel centro storico

Bagno di folla nel centro storico di Rossano per ammirare il “Presepe Vivente” realizzato in Piazza Duomo. Tanti i personaggi: dalla Madonna a San Giuseppe, dal Bambino Gesù ai pastorelli, dalle massaie agli artigiani di un tempo (calzolaio, fabbro, casaro, sarta e tanti altri).

Un presepe voluto fortemente dai parroci della Cattedrale, don Pietro Madeo e don Domenico Simari, che ha visto il totale coinvolgimento dei giovani della stessa Cattedrale, dei tanti genitori e di alcuni nonni. Splendida la location con la presenza anche di alcuni animali quali: conigli, galline, pecore, agnelli, asini, mucche e maiali. In molti, oltre a girovagare in Piazza Duomo per visitare ed ammirare il presepe vivente, si sono soffermati presso la capanna dove all’interno vi era la Madonna, San Giuseppe e il piccolo Gesù Bambino di appena un mese di vita.

I tanti visitatori, oltre ad apprezzare le dolci note con canti natalizi eseguiti magistralmente dal Coro Polifonico della Cattedrale diretto dal Maestro Luigi Pignataro, hanno potuto degustare le diverse pietanze legate all’antica e succulenta arte culinaria rossanese ed anche i tradizionali “Scoratedd”. Un plauso, oltre ai parroci: don Pietro Madeo e Domenico Simari, ai tanti giovani della Cattedrale ed a quanti hanno collaborato, in tutti i modi, alla realizzazione e alla buona riuscita dell’evento nella Città del Codex.