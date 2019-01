Incidente sull’A2 nei pressi dello svincolo di Pizzo, 58enne si schianta con l’auto

Perde il controllo dell’auto e prende in pieno la cuspide spartitraffico. È quanto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sul tratto autostradale compreso tra Lamezia e Pizzo. Proprio nei pressi dello svincolo napitino, un uomo di 58 anni alla guida di una Fiat Punto di colore verde si è schiantato contro la cuspide che segna il restringimento della carreggiata per lavori. L’incidente è avvenuto in direzione sud al chilometro 335.

Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e sul posto, oltre ai sanitari del 118, le pattuglie della Polstrada e il personale dell’Anas, sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che stanno lavorando per liberare il ferito. Da quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Nell’impatto avrebbe riportato una frattura alle gambe.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, mentre transitava lungo l’autostrada, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro il guardrail. A bordo c’era solo lui. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme lo ha quindi estratto dalle lamiere. Il ferito è stato consegnato al personale suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Si sono registrati rallentamenti e sul posto è intervenuta la polizia stradale.