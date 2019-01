Disagio rifiuti. Akrea: ripristinato conferimento a Ponticelli, domani si torna alla normalità

Akrea informa che la situazione di disagio venutasi a creare in mattinata per la mancata rimozione dei rifiuti è stata determinata dalla chiusura dell’impianto di smaltimento di Ponticelli durante la giornata di Capodanno.

Gli operatori di Akrea hanno svolto ieri il normale servizio di raccolta, ma non avendo potuto scaricare, i mezzi sono ancora pieni.

Nella serata di ieri l’azienda ha ricevuto comunicazione da parte del gestore dell’impianto, che avrebbe consentito il conferimento entro le ore 9 di questa mattina. Tuttavia il primo mezzo completamente vuoto è uscito da Ponticelli solo alle 12.

Il servizio di raccolta è ripreso immediatamente ed è tuttora in corso. Entro domani la situazione dovrebbe tornare nella normalità, anche in alcune zone critiche della città - Porto, Palazzine Unitalia, Hotel Tortorelli - dove è necessario l’utilizzo della pala meccanica per la rimozione della gran quantità di ingombranti abbandonati nel periodo festivo.