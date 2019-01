Nuoto. La Rari Nantes Crotone traccia il bilancio: un 2018 da record

Il 2018, seppur con un finale convulso e qualche amarezza, è stato un anno storico per la Rari Nantes Crotone. Se ne dice certa la società di nuoto crotonese che tirando un bilancio dell’anno agonistico appena concluso vuole evidenziarne l’attività, i risultati di squadra ed il gruppo dirigente che ha reso la Rari un vera e propria istituzione sportiva in ambito nazionale.

Dalla Storica promozione in serie A della prima squadra, alle Finali scudetto dell’Under 20, dal quarto posto della Under 17 nel giorno interregionale del Campionato Nazionale allo spareggio per accedere alle Finali Nazionali dell’Under 15 fino al terzo posto della Under 13, al debutto, nel proprio girone interregionale del Campionato Nazionale.

“Risultati – spiegano dalla società sportiva - che testimoniano l’enorme lavoro fatto dalla dirigenza della società pitagorica, che fonda le propria fondamenta, da 70 Anni, nei valori dello sport e dello sport a Crotone. Facendone un vanto. Tanto da aver avviato orami 6 anni un progetto tecnico, incardinato su mister Francesco Arcuri, basato sulla crescita esponenziale sia personale che di squadra dei ragazzi crotonesi”.

Una società ormai inserita a pieni titoli nel gotha della pallanuoto nazionale. Riconosciuti a livello nazionale come una realtà e con lo consapevolezza di aver conquistato tutto “con il lavoro, con il sacrificio e con la politica dei piccoli passi” commenta il Presidente Ape.

Ne sono testimonianza i risultati delle Under che sono non soltanto la base del progetto ma rappresentano il futuro della prima squadra.

In Serie A la Rari non è partita troppo bene ma solo a livello di risultati. “Siamo stati sfortunati – spiega la compagine pitagorica - in tre delle quattro partite giocate. Ma abbiamo anche giocato con le prime quattro della classe e con quattro delle sei squadra che andranno fino in fondo a giocarsi l’accesso ai playoff promozione”.

Peraltro tutte squadre di gran lunga più abituate a questi ritmi e questa fisicità. Le Under sono tutte qualificate per le fasi successive e saranno protagoniste dei loro rispettivi campionati. Si è perso l’accesso alla Serie A Nazionale dell’Under 17, ma obiettivamente, giocare contro Posillipo e Salerno sarà proibitivo per molti.

“Siamo felici. Stiamo lavorando duramente perché tutto vada per il verso giusto. Siamo contenti anche di come la Città ci stia seguendo e stia riconoscendo il nostro lavoro. Siamo grati alle aziende ed agli imprenditori crotonesi e della provincia per il loro supporto: non li ringrazieremo mai abbastanza.”.