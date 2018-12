Eroina a marijuana pronte per la notte di San Silvestro, un arresto a Vibo Marina

I Carabinieri, hanno perquisito, a Vibo Valentia Marina, l’abitazione di un pregiudicato noto alle forze dell’ordine, I.M., 37enne. Nascoste all’interno di un armadio della casa, vi erano alcune buste di cellophane contenenti complessivamente quasi 500 grammi di marijuana e 6 di eroina.

Entrambe le sostanze erano suddivise in vari sacchetti pronte per essere cedute in occasione dell’imminente notte di San Silvestro.



Il soggetto dichiarato in arresto è stato ristretto agli arresti domiciliari in occasione della celebrazione dell’udienza di convalida fissata per mercoledì 2 gennaio.