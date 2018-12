Fiamme nella notte a Cutro, dove ignoti hanno dato fuoco a un’autovettura, una Mercedes classe “A”, cointestata ad un 58enne ed un 26enne, rispettivamente padre e figlio.

Le fiamme, che hanno avvolto il mezzo parcheggiato in via Palermo, hanno distrutto completamente il veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crotone e i carabinieri di Cutro per avviare le indagini.