Capodanno imbiancato, nevica sulla Calabria: si “testano” gli impianti sciistici

Per la felicità degli amanti della montagna e degli sci in particolare, è questa una fine d’anno imbiancata. Imbiancata dalla neve che, copiosa, è caduta sulle vette della regione nelle ultime ore portando le colonnine di mercurio verso una drastica impennata all’ingiù, con temperature vicine allo zero.

Ha nevicato sulla Sila, sul Pollino e sull’Aspromonte: da Camigliatello a Lorica per quanto riguarda il versante cosentino dell'altopiano; a Villaggio Palumbo per il crotonese; sui villaggi Mancuso e Racise e in località Pantane di Taverna, per il catanzarese; così come a Gambarie d'Aspromonte nel reggino.

Mentre le previsioni anticipano altre precipitazioni nelle prossime ore, sorridono gli operatori della maggiori località turistiche della regione, in attesa di verificare se il manto permetterà l’apertura degli impianti sciistici e dunque un possibile pienone di villeggianti, sebbene dell’ultima ora.

Fortunatamente non sono state registrate difficoltà per quanto riguarda la viabilità sulle principali arterie della Calabria: l’autostrada A2 del Mediterraneo è regolarmente percorribile; solo qualche rallentamento per neve o ghiaccio sulle strade interne, come la statale 107 Silana-Crotonese.