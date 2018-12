Parte su Facebook “In my shoes”, asta benefica a sostegno della Lilt Crotone

Dall’1 al 6 gennaio su Facebook al via “In my shoes, un passo avanti nella prevenzione”, asta benefica a sostegno dell’attività della sezione provinciale della Lilt, Lega tumori. Per questa iniziativa si è mobilitata una cordata di stelle dell’atletica leggera.

Da Alex Bellini a Maurizio Damilano, da Laura Fogli a Stefano Baldini, da Ottavio Andriani a Giorgio Rubino, sei paia di scarpe, veri e propri cimeli, usate per preparare ciò che poi è divenuto storia.

Ad aprire l’asta benefica sarà Alex Bellini, esploratore e avventuriero conosciuto in tutto il mondo, che proprio a dicembre è stato a Crotone per la Lilt per presentare la sua prossima impresa incredibile a difesa dell’ambiente e della salute del pianeta. Bellini da marzo seguirà il ciclo della plastica, a bordo di una zattera, attraversando i 10 fiumi più inquinati del mondo fino all’Oceano Pacifico.

A seguire Maurizio Damilano, leggendario marciatore italiano, campione olimpico a Mosca 1980 e due volte campione mondiale della 20 km, inventore insieme al fratello Giorgio, del Fitwalking. Per “In my shoes”, andranno all’asta anche le scarpe di Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene 2004 e due volte campione europeo; di Giorgio Rubino, marciatore azzurro, di Ottavio Andriani, uno dei grandi della maratona italiana e di Laura Fogli, ex primatista italiana di maratona.

Ecco il regolamento dell’asta: Dall’1 gennaio alle 18 chiunque fosse interessato ad una delle scarpe può mandare un messaggio privato alla pagina Facebook LILT Crotone con la propria offerta, specificando l’importo,la scarpa a cui è interessato, un telefono e un indirizzo mail di contatto. In caso di offerta maggiore verrà avvisato per avere l’opportunità di rilanciare. Giorno 6 alle 23.55 l’offerta più alta sarà quella che si è aggiudicata la scarpa. Ai donatori sarà comunicato giorno 7 gennaiol’esito dell’offerta risultata vincente.