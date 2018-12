Il messaggio di Pugliese: “2018 complesso, ma demarcazione rispetto al passato”

“Il 2018 è stato un anno complesso ma allo stesso tempo ha segnato una linea netta di demarcazione rispetto agli ultimi anni.” Sono le parole del primo cittadino di Crotone, Ugo Pugliese, che ha tracciato un bilancio dell’anno che sta per concludersi.

“Abbiamo dovuto fare fronte a tante emergenze – ha aggiunti il sindaco - come ad una serie di calamità naturali che si sono verificate ma alle quali il servizio di Protezione Civile che abbiamo organizzato ha risposto bene ma soprattutto la città ha risposto, orgogliosamente, bene. Alcune situazioni ataviche che sembravano insormontabili sono state sbloccate. La bonifica è un fatto concreto, un processo finalmente avviato dopo vent’anni di incertezze così come altri progetti troveranno concretezza ed attuazione nel 2019 come l’Antica Kroton e l’Agenda Urbana. Per la nostra città significa un cambio epocale in termini ambientali, di sviluppo, di prospettive occupazionali.”

“Tuttavia – prosegue Pugliese - queste importanti prospettive alla cui programmazione non sono mancati ostacoli di varia natura hanno necessità di collaborazione e condivisione. Un territorio non è il palco di Sanremo, dove si canta una canzoncina di tre minuti, si ringrazia il pubblico e si saluta. Un territorio ha bisogno di coralità, non di solisti. E le note stonate sul pentagramma si notano. Quando la musica è fuori tema se ne accorge la gente, se ne accorge il territorio. Questi giorni di festa e queste ultime ore dell’anno siano di riflessione per tutti coloro che hanno parte attiva nella vita amministrativa e politica della città. Io stesso sto profondamente riflettendo su quest’anno trascorso, sugli anni di amministrazione già passati, sulle prospettive per il futuro.”

“Esaminando tutto, valutando tutto ma tenendo sempre la bussola ferma sull’unica cosa che mi sta a cuore – aggiunge il sindaco - e per la quale, qualche tempo fa, ho voluto candidarmi a sindaco: impegnarmi per il bene della città di Crotone e della sua gente. Proprio perché il 2019 si presenta come un anno importante -conclude - e carico di prospettive positive per il territorio auspico che le stesse non siano vanificate da protagonismi ma che, responsabilmente, ci sia coralità e condivisione di intenti nell’interesse unico e specifico della nostra città. A tutti giunga il più sincero augurio di un sereno 2019.”