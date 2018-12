Taglio alberi di faggio in fondo comunale, 3 arresti a Cerzeto

Sono stati sorpresi dai militari nei pressi della località "Cinquevie"di Cerzeto, mentre rubavano del legname di faggio all'interno di una proprietà comunale. I tre, A.P., 55 anni, P.M., 33 anni, e E.D.M., 44 anni, sono stati arrestati dai carabinieri forestali di Montalto Uffugo e Cerzeto per furto di legna.

I tre erano in una zona, particolarmente conosciuta dagli escursionisti, limitrofa alla riserva naturale di "Varconcello", nel comune di Mongrassano, area da tempo oggetto di furti di legname. All'arrivo dei militari i tre uomini erano intenti a trafugare il legname di faggio. Uno dei tre uomini è stato fermato sulla strada mentre sistemava il materiale legnoso, in attesa di essere caricato su un automezzo.

Gli altri due sono stati “beccati” all'interno del bosco e stavano segando alcune piante appena abbattute. Gli accertamenti hanno quantificato in circa 45 quintali il materiale legnoso tagliato e pronto per essere caricato su automezzi posti a bordo strada. L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti e ha disposto che siano rimessi in libertà due di loro e applicato, solo ad A.P., già noto per questo tipo di reato, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.