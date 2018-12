Vandali in azione a Corigliano. Distrutto monumento dedicato a Fabiana Luzzi

Il monumento contro la violenza sulle donne di Corigliano – Rossano è stato preso di mira da un gruppo di vandali. La scarpa, posta su un piedistallo, è stata infatti divelta. Il monumento era stato promosso dall’associazione S&P sociale che aveva deciso di “devolvere” la scarpetta rossa al parco comunale e all'intera comunità Coriglianese.

“Abbiamo organizzato e partecipato all'evento della giornata contro la violenza sulla donna - scrivono Umberto Cosenza, Serena Iacucci, Maria Carelli, Nicola Arone, Ivan Sciarrotta, Umberto Cosenza - e abbiamo con tanto amore donato questa scarpetta rossa in onore di Fabiana e di tutte quelle donne che subiscono o hanno subito violenza”.

“Voleva essere un occhio vigile sulla cittadinanza in modo che chiunque passasse avesse un ricordo. Il ricordo di quelle donne che ogni giorno vengono abusate, maltrattate, uccise. Doveva essere il senso di cambiare le cose. Ma ci rendiamo conto che le cose non sono per nulla cambiate, che questo atto di vandalismo ad averlo subito non siamo solo noi, ma tutti, e per tutti intendiamo dire donne uomini e bambini di questa città”.