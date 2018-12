Sarà tre volte Natale, successo per Micol in Basilica e gran ritmo con Pascuzzi & friends

La bella musica protagonista della II edizione di Sarà Tre Volte Natale, la manifestazione realizzata dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro, di concerto con gli assessorati al Turismo e Spettacolo, Cultura e Attività Economiche, e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo. Ieri sera, tre performance suggestive in tre differenti location, hanno regalato speciali suggestioni al pubblico che continua a rispondere con entusiasmo agli eventi organizzati con l’obiettivo di animare il centro storico del capoluogo calabrese.

Successo di presenze per tutti gli eventi: atmosfera incantevole nella Basilica dell’Immacolata con Micol e la sua arpa rock che, a sorpresa, si è esibita in una piccola performance al Complesso Monumentale del San Giovanni, in occasione della lectio magistralis di Domenico Piraina tenuta per l’Ordine degli Architetti di Catanzaro e la Fondazione degli Architetti di Catanzaro.

Ritmo e coinvolgimento al Nuovo Supercinema per il concerto di Antonio Pascuzzo con Sasà Calabrese e Carmine Ioanna, featuring Roy Paci. Significativo il riscontro avuto con la formula sperimentale del “Do Ut Jazz”, lanciata con la Camera di Commercio di Catanzaro e sposata dal settore Attività Economiche dell’Amministrazione Comunale, che ha consentito l’ingresso con la presentazione di uno scontrino relativo ad acquisti effettuati nei negozi del Corso.

Necessari, addirittura, due spettacoli consecutivi per soddisfare una parte delle richieste del pubblico. E poi la samba carioca dello scatenato gruppo napoletano dei Galera De Rua che ha avvolto la tantissima gente presente in occasione dell’isola pedonale prevista al Pianicello. Intenso il programma di oggi, sabato 29 dicembre: dalle ore 17.30, su Corso Mazzini, animazione per grandi e piccini con lo spettacolo del fachiro e del Grande Lebusky Show.

Alle ore 18, nelle Gallerie del San Giovanni, speciale performance dell’arpista Micol. I Galera De Rua saranno sul Corso, dalle ore 19, con il loro grande fermento e, poi, tutti al Supercinema con Peppe Voltarelli, nuovamente nella modalità “Do Ut Jazz”. Inoltre, sarà possibile visitare la mostra di Escher “La Calabria. Il Mito” al Complesso Monumentale del San Giovanni e, dalle ore 17 alle ore 20.30, l’esposizione “Leonardo Da Vinci: gli strumenti di un genio” all’Ex-Stac.