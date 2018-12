Cade in un burrone, soccorso e recuperato dal soccorso alpino Calabria

Sono rimasti bloccati in un burrone a San Lorenzo Superiore. Così quattro escursionisti, tra cui un uomo con una frattura alla gamba, hanno chiesto soccorso.

È successo intorno alle 13.30 di oggi, quando i carabinieri di Melito Porto Salvo, a seguito della richiesta di aiuto, hanno allertato la Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino Calabria.

È stata quindi attivata la procedura d'intervento, con la collaborazione del V Reparto Volo della Polizia di Stato a Reggio Calabria, per la disponibilità ad effettuare il trasporto della squadra e il recupero del ferito con il verricello in dotazione.

Accordata la richiesta, tre tecnici della Stazione Aspromonte sono stati così imbarcati mentre una squadra con altri 3 tecnici rimaneva in standby per un eventuale supporto via terra.

Arrivati sul luogo della caduta e verificate le buone condizioni degli altri tre compagni, i tecnici della Stazione hanno riscontrato una frattura della gamba destra. Immobilizzato, l’escursionista è stato poi imbarellato e recuperato sull’elicottero per il successivo trasporto all'aeroporto dove, ad attenderlo, si trovava l'ambulanza con i sanitari del 118.

Le altre tre persone, viste le buone condizioni, sono state tranquillamente evacuate via terra.