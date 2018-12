Esondazione Crati, a rischio il porto turistico dei Laghi di Sibari

Desta preoccupazione il fiume Crati che diventa un vero e proprio sorvegliato speciale. Le condizioni degli argini del fiume del cosentino potrebbero provocare danni al porto turistico dei Laghi di Sibari. È quanto denuncia il presidente dell’associazione “Laghi di Sibari”, Luigi Guaragna.

A seguito dell’esondazione che a fine novembre ha colpito contrada Thurio a causa del parziale cedimento di un tratto dell’argine del versante coriglianese, anche l’argine sibarita presenterebbe problemi di tenuta, a causa della presenza di isole sabbiose nel letto del fiume e dell’opera dei roditori, che avrebbero notevolmente indebolito i muraglioni.

Una situazione che per Guaragna presenta di gravi pericoli: “Sono a rischio, in caso di esondazione, non solo la vicina contrada Lattughelle e l’area archeologica, ma anche il nostro porto. Chiediamo che Prefettura, Regione e Protezione Civile, ciascuna per la sua parte – conclude il presidente dell’associazione che gestisce il centro nautico – si attivino con urgenza per verificare lo stato della situazione ed eventualmente intervenire con cognizione di causa per porre in essere le necessarie misure di prevenzione”.