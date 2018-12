Furto in casa di un’anziana, dopo cinque mesi beccati i presunti autori

In pieno giorno e dopo aver sfondato con un calcio la porta dell’abitazione di un’anziana - che in quel momento non era in casa - sono entrati portando via 300 euro, un computer e di diversi preziosi.

Il furto è avvenuto a Reggio Calabria nel luglio scorso ma oggi gli uomini della Squadra Mobile e delle Volanti del capoluogo ritengono di aver identificato gli autori.

Si tratta di un 42enne, Massimo Bevilacqua, ed un 26enne, Andrea Amato, che sono finiti in arresto su ordine del Gip von l’accusa, appunto, di furto in appartamento.

Determinante, per la ricostruzione dei fatti, è stata la minuziosa attività investigativa effettuata dal personale della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Mobile, e coordinata dall’Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Diego Capece.

Dopo le formalità Bevilacqua è stato portato nella Casa Circondariale del capoluogo, dove il provvedimento restrittivo è stato notificato anche ad Amato, che vi era già detenuto per altra causa.