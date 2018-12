Natale di controlli a Crotone: sequestrati droga e prodotti pirotecnici

A partire dal 23 dicembre scorso, il personale della Divisione Pasi della questura di Crotone ha eseguito un controllo amministrativo in occasione di una serata di intrattenimento musicale e durante il quale hanno denunciato gli organizzatori per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, perché avrebbero violato le disposizioni della Commissione Comunale di Vigilanza. Inoltre, il personale adibito al controllo d’accesso degli avventori e i vigilanti delle uscite di sicurezza, non risultavano regolarmente iscritti nell’elenco prefettizio. Al termine dell’ispezione sono state emesse tre sanzioni amministrative ciascuna di circa 1.600 euro.

Durante la vigilia di Natale, poi, la Digos ha denunciato: un 23enne crotonese, S.I., per invasione di campo nel corso di manifestazione sportiva e per resistenza a Pubblico Ufficiale; C.A., 51enne catanzarese e residente a Crotone, per resistenza a Pubblico Ufficiale; V.G., 42enne del posto che ha invaso il campo nel corso di una manifestazione sportiva insieme al 28enne crotonese F.M.V; e per concludere, anche un 23enne, S.G, accusato di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. I fatti si sarebbero svolti a Crotone il 26 novembre, all’interno della Curva Sud dello stadio Ezio Scida, al termine dell’incontro di calcio di Serie B Crotone-Cosenza.

Il giorno di Natale, la Squadra Volante, insieme ai Carabinieri, ha tratto in arresto una straniera, B.N., nata in Madagascar e cittadina francese 26enne, in Italia senza fissa dimora. La donna è stata fermata nel pronto soccorso dell’ospedale civile di Crotone con l’accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio, minaccia e danneggiamento aggravato e poi accompagnata nella casa circondariale di Castrovillari in attesa dell’udienza di convalida.

Il giorno successivo, sempre la Squadra Volanti, nel corso di controlli stradali, ha deferito un 24enne, E.L., per guida senza patente, il giovane viaggiava anche a bordo di autovettura senza assicurazione.

Nella stessa giornata, tre crotonesi che erano a bordo dello stesso veicolo, sono stati beccati invece con alcuni grammi di cocaina e marijuana.

Inoltre, durante un controllo un marocchino 25enne è stato trovato con circa 3 grammi di marijuana, che è stata sequestrata.

Ieri pomeriggio la Divisione Pasi della Polizia Amministrativa, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e alla Polizia Locale di Crotone, nell’ambito del Piano “Focus ‘ndrangheta”, si è attivata contro la vendita di articoli pirotecnici, arrivando a denunciare un 52enne crotonese, A.D., proprietario di un negozio, per detenzione abusiva di materiale esplodente di V categoria, privo in parte della marcatura CE, e sequestrando circa 1,5 kg di prodotti classificati F2, detenuti abusivamente senza licenza.

Dal bilancio totale della settimana risulta arrestata una persona, deferite in 13 di cui 4 all’Autorità Amministrativa; controllate altre due sottoposte a misure di sicurezza, 224 quelle identificate, tra cui 3 extracomunitari; controllati 113 veicoli anche col sistema Mercurio.

Elevate, ancora, 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; sette i fermi o sequestri amministrativi e penali; effettuate 8 perquisizioni. Sette persone sono state accompagnate in Questura per l’identificazione. Eseguiti infine 5 controlli amministrativi ad esercizi pubblici ed elevate 3 sanzioni amministrative ed un sequestro.