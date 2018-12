Zicchinella (Pd) ad Abramo in Consiglio: “chiesto incontro per la Sp25 e per Ato”

Davide Zicchinella

“Sono orgoglioso di rappresentare il Partito democratico in seno al Consiglio provinciale di Catanzaro, si tratta di un fatto importante per ricominciare a parlare e fare politica”.

E’ quanto ha affermato il consigliere provinciale e sindaco di Sellia, Davide Zicchinella, nel comunicare la costituzione del gruppo democratico tra i banchi dell’Aula Ferrara, nel corso della riunione delle assise di Palazzo di Vetro convocata per il 27 dicembre scorso con all’ordine del giorno l’importante discussione dedicata alle linee programmatiche del presidente Sergio Abramo. Durante i lavori si è parlato della Strada provinciale 25, arteria di collegamento strategico tra il Capoluogo di regione e l’area della Presila.

“E’ vero che il finanziamento dell’opera è stato individuato dalla precedente consiliatura dopo alterne vicende – ha detto Zicchinella - però è importante non abbassare la guardia. Da poco sono state espletate le procedure per l’affidamento dell’incarico: è mia premura che l’amministrazione provinciale tutta si interessi per il buon andamento di quest’opera. Inoltre, ho chiesto al presidente Abramo di promuovere subito un incontro per esaminare la situazione di pericolo imminente in cui versa la strada sempre in balia delle intemperie e delle scarse condizioni di sicurezza determinate dal maltempo. Proprio in questi giorni il percorso del fiume va a insistere a fondo valle sui muri di contenimento” – spiega ancora il sindaco di Sellia.

“Ho segnalato questo fatto e ho chiesto agli uffici tecnici della Provincia di inviare dei mezzi meccanici di modo che se ci dovessero essere delle piogge molto forti si possano evitare danni gravi sulla strada. Su questo ho avuto risposte positive come risposte positive”.

Il presidente Abramo ha assicurato che effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato dell’arte e fare il punto della situazione, ha poi dato il mandato al consigliere Zicchinella di organizzare un incontro da tenere a Sellia con amministratori e cittadini dei comuni interessati al passaggio della Sp 25, e quindi Taverna, Albi, Magisano, Sellia e Zagarise.

“Su questo tema, come Pd siamo riusciti ad ottenere una grande attenzione – rivendica Zicchinella - perché comunque si tratta di un’arteria di fondamentale importanza per l’area Presilana”.

In merito alle altre pratiche in discussione nella seduta del 27 dicembre, Zicchinella ha voluto rimarcare di aver votato favorevolmente al comodato d’uso gratuito di alcuni locali provinciali siti in via Alberghi, inizialmente in parte assegnati a Crisea – da destinare interamente all’Ato, dopo aver registrato le rassicurazioni del presidente Abramo in merito all’assegnazione di locali prestigiosi all’interno di Palazzo di Vetro nel momento dell’avvio delle attività del Centro servizi per l’innovazione e la ricerca in ambito rurale.