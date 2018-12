San Donato di Ninea. Esperienze professionali a confronto con Otto Torri

In occasione del ventennale dalla sua costituzione Otto Torri Sullo Jonio – Rete Euromediterranea per i turismi, è stata ospitata nei giorni scorsi a Policastrello: caratteristico borgo di 150 anime della Valle Dell’esaro, a 411 metri nell’area orientale della Dorsale del Pellegrino, ai piedi del Pollino calabrese, comunità nota sin dall’XI secolo, autonoma fino al 1811 e da allora aggregata come casale e oggi frazione di San Donato Di Ninea.

Nel suggestivo scenario della preziosa Chiesa Del Ss. Salvatore, messa a disposizione dal parroco Don Pino Esposito, nel cuore del caratteristico borgo medioevale, coordinati e stimolati dal direttore di Otto Torri Lenin Montesanto hanno condiviso col pubblico emozioni, performance e riletture dell’identità, del passato e del futuro i giornalisti Alfonso Bombini e Concetta Schiariti (Corriere Economia Mezzogiorno), il musicante Antonio Bevacqua e le produttrici Cristiana Smurra (Biosmurra – Corigliano Rossano) e Stefania Todaro (La Terra Del Sorbo – S. Donato Di Ninea).

A confronto le diverse esperienze di vita, professionali ed imprenditoriali nel corso di una nuova agorà itinerante di provocazione, riflessione e cambiamento.