Provincia Catanzaro, approvate linee programmatiche dell’Ente

“Nella giornata di ieri, il Consiglio provinciale ha preso atto all’unanimità delle linee programmatiche 2018-2022 comunicate dal presidente. E’ segno, questo, dell’ottimo lavoro che sta svolgendo Sergio Abramo, meritevole di aver intercettato le esigenze delle diverse correnti politiche rappresentate dai consiglieri”. Lo ha detto il vicepresidente Antonio Montuoro, definendo questo inizio di legislatura “entusiasmante”.

“Abbiamo formato una squadra davvero molto compatta – ha spiegato -. La seduta del Consiglio di ieri ne è la testimonianza. Il merito è del capitano che la guida, attento e scrupoloso nell’intraprendere qualunque attività riguardi l’Ente e non passa inosservato l’impegno di tutti i consiglieri, che si stanno spendendo con grande energia per promuovere le azioni della Provincia su tutto il territorio. Nonostante le linee programmatiche abbiano riscosso ampio gradimento, ci teniamo a precisare, così come ha anche ribadito lo stesso presidente, che si tratta di un programma aperto, pronto ad accogliere idee e proposte valide e condivisibili, avanzate tanto dalla maggioranza quanto dalla minoranza. Il mio plauso sincero va al presidente Sergio Abramo per lo spirito di positività che ha saputo diffondere nell’ambiente della Provincia, che ci consente di lavorare con dinamismo e concretezza”.

“Altro passaggio importante – ha proseguito -, nella seduta di ieri del Consiglio, è stata l’approvazione all’unanimità della concessione in comodato d’uso gratuito dei locali di via Anile di Lamezia Terme all’Arsac, Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. La Regione Calabria, qualche tempo fa, ha deciso di vendere gli immobili che ospitavano gli uffici di questa importante associazione. Incaricati dai vertici dell’Arsac di trovare, qualora fosse stato possibile, una soluzione al disagio che stavano vivendo, abbiamo immediatamente cercato di individuare dei locali di proprietà della Provincia che potessero soddisfare le loro esigenze, a testimonianza della nostra assoluta vicinanza al Lametino.

Preziosi sono stati anche il contributo del consigliere Nicola Azzarito Cannella, sempre molto attento soprattutto alle istanze riguardanti l’area del Lametino, e il proficuo dialogo con il dipartimento Agricoltura della Regione. E finalmente, ieri, abbiamo ufficialmente dato loro una sede consentendo così la regolare prosecuzione delle attività e scongiurando disagi al mondo degli agricoltori del territorio lametino, che considerano fondamentale il supporto fornito dall’ Arsac.

L’informazione tecnica e legislativa in materia di agricoltura, la consulenza aziendale di natura organizzativa e tecnica, l’orientamento tecnico con l’ausilio di campi dimostrativi e di collaudo, il servizio di analisi suolo, il servizio di taratura delle macchine agricole sono solo alcuni dei servizi che offre l’Arsac, appare piuttosto evidente il disagio che avrebbe vissuto la classe degli agricoltori qualora non avesse potuto contare su tale supporto”.