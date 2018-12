Indagine “Calabria Verde”: Oliverio prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio

Il gup di Catanzaro ha prosciolto il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio,dall’accusa di abuso d'ufficio in relazione ad un filone dell'indagine 'Calabria Verde' che riguardava la nomina del sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro, in un distretto dell'azienda. Secondo l'accusa, la nomina sarebbe stata fatta per finalità elettorali.

Prosciolti anche l'ex assessore regionale all'Agricoltura, Michele Trematerra, e un ex dirigente, Franca Arlia.

Assolto invece l'attuale presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci. Rinviati a giudizio l'ex direttore generale di Calabria Verde, Paolo Furgiuele, e il sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro.