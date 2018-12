Botti di Capodanno: dalla Questura di Catanzaro le precauzioni per l’uso

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno anche il Questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, esorta i cittadini a un uso consapevole dei fuochi d’artificio e, l’adozione delle cautele ed accorgimenti necessari a prevenire rischi per la propria e l’altrui incolumità.

Da preferire, giochi di luce e similari, lontano da luoghi di aggregazione da strutture sanitarie, chiese, scuole, monumenti, e botti rumorosi per preservare l’incolumità di persone e animali, scongiurare incendi o danni alle cose.

Tra le precauzioni si ricorda che tutti i prodotti pirotecnici, non possono comunque essere acquistati, ne utilizzati dai minori di 14 anni. E’ bene prestare la massima attenzione ai botti , ossia a quei fuochi artificiali che hanno l’effetto scoppio.

Devono essere assolutamente evitati quelli illeciti o privi di etichetta perché particolarmente pericolosi in quanto contengono potenti miscele esplodenti che possono produrre gravi danni fisici a chi li utilizza. È importante comprare solo prodotti ammessi e in negozi forniti di licenza. Leggere attentamente le istruzioni riportate sul prodotto che devono sempre essere chiare.

Con riguardo ai fuochi artificiali di libera vendita ed i giocattoli pirici, anche questi devono essere utilizzati in modo corretto: bisogna seguire attentamente le istruzioni, usarli all’aperto e lontano da materiale infiammabile. Accorgimenti e precauzioni sono rivolti ai più piccoli: “lasciare che sia sempre un adulto ad accendere i fuochi e, se non si accendono subito non ritentare. Meglio buttarli via”.

Altra raccomandazione è di fare sempre molta attenzione ai fuochi inesplosi, in strada oppure a casa non toccarli e soprattutto non raccoglierli mai. I prodotti autorizzati, inoltre, devono sempre avere un’etichetta con gli estremi del provvedimento del Ministero dell’Interno che ne autorizza la vendita.

I prodotti privi di un'etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi "fuochi proibiti", non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento. Si raccomanda di porre la massima attenzione nell'uso di prodotti con effetto scoppiante ed ai razzi o proietti di qualsiasi specie.

In particolare è severamente vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.