Abitazione in fiamme nel catanzarese: salve 7 persone, ustionato il capo famiglia

Tanta paura questa mattina in via Diaz a Feroleto Antico, nel catanzarese, dove un’abitazione di due piani è andato semi distrutta per un’un incendio partito da un caminetto.

Nella casa si trovava una famiglia composta da sette persone, di cui due bambini, che fortunatamente è riuscita ad evacuare. Ferito solo il capo famiglia che nel tentativo di spegnere il rogo e salvare qualcosa si è ustionato le mani.

Sul posto le Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme con supporto di personale e mezzi giunti dalla sede Centrale.

In via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche tecniche lo stabile è stato considerato inagibile per cui il nucleo familiare ha trovato riparo presso alcuni parenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno recuperato vestiario e beni di prima necessità richiesti dai malcapitati.