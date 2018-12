Incidenti ed infrazioni del codice stradale: il bilancio 2018 della PolCalabria

La Polstrada Calabria, diretta dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato Giuseppe Beatrice, ha rilevato nel corso dell'anno 655 incidenti con lesioni alla persona, compresi i 35 mortali, e 995 con soli danni ai veicoli.

La professionalità degli Agenti ha fatto fronte ai 1650 incidenti totali, spesso mettendo a rischio la propria incolumità, per soccorrere i feriti e salvaguardare la circolazione stradale. Per la prevenzione ed il controllo sono state impiegate una media di 13 pattuglie per turno per un complessivo di 104 uomini al giorno.

I poliziotti della Stradale calabrese hanno ottenuto grandi numeri anche nell’attività sanzionatoria, in particolare nella repressione di alcune condotte ritenute gravemente pericolose se svolte alla guida di un veicolo.

È il caso della violazione dei limiti di velocità sono state effettuate 3.810 sanzioni, per guida in stato di ebbrezza 214 sanzioni e per l’utilizzo di telefonini durante la guida 1.709 sanzioni. Ancora, si è proceduto per 2.227 casi di violazione dell’obbligo dell’assicurazione obbligatoria e 4.177 volte per la violazione dell’obbligo di usare la cintura di sicurezza.

La Polizia Giudiziaria, si compone inoltre di reparti investigativi specializzati nelle indagini per reati connessi alla circolazione stradale come furti e riciclaggio nazionale ed internazionale di veicoli, alterazione dei numeri identificativi, frode nel commercio di veicoli, falso documentale.

L’ultima in ordine di tempo l’operazione “Lince Rossa “portata a termine dalla Sezione della Polizia Stradale di Vibo Valentia, ha condotto all’arresto di cinque persone per associazione a delinquere finalizzata al furto di mezzi di movimento terra rubati dai cantieri autostradali della A2, che poi venivano rivenduti anche via internet.

Dal bilancio totale, nel 2018 le persone arrestate sono state 20, 302 quelle denunciate e 221 i controlli amministrativi a carico di agenzie di pratiche automobilistiche, agenzie di noleggio e più in generale nei confronti di operatori del settore.