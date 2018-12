Castrovillari: la sera di San Silvestro in piazza municipio e su Via Roma

Il conto alla rovescia è già iniziato per salutare l’anno che verrà. L’amministrazione comunale di Castrovillari, grazie anche alla collaborazione della Società partecipata Gas Pollino, firmerà l’addio al vecchio anno ed il benvenuto al 2019 con lo spettacolo evento che si terrà dall’una e trenta di notte del primo gennaio, tra piazza Municipio e via Roma, in compagnia del bravo, pirotecnico e caleidoscopico Nicola Fasano, produttore, remixer e proprietario della Route75 Records.

“L'amministrazione ha organizzato questo evento – spiega tra l’altro il Sindaco, Domenico Lo Polito, dando le ragioni del tipo di spettacolo voluto e scelto - per mantenere in loco i giovani ed evitare che possano andare in giro con le macchine le quali, come si sa, creano sempre rischi, specialmente in questi momenti, dando forti preoccupazioni ai genitori.” Da qui l’invito agli stessi “a lasciare a casa le autovetture e rimanere in città per ballare, divertirsi e farsi abbracciare- afferma- dall’irruenza di questa forte presenza artistica e professionista dello spettacolo che permetterà di andare avanti, anche se saremo stanchi, sino a notte fonda per brindare e accompagnare con impeto l’entrata del nuovo anno.”

Fasano, non a caso, è una rivelazione di punta per i suoi trascorsi e per quello che porta in giro ed offre nelle sue performance da capogiro grazie ad un temperamento esplosivo che esplicita al massimo i suoi talenti. Ad anticiparlo e introdurlo ci sarà pure il dj Mirko Valente affiancato dal vocalist Davide Mirone.

Via Roma con l’area di fronte al palazzo di città, così, si trasformeranno in una vera e propria grande discoteca all’aperto, illuminata da innumerevoli luci predisposte con installazioni per incontrare il nuovo anno. Un’opportunità per i giovani ed i meno giovani che avranno la possibilità pure di ballare senza sosta, salutando al meglio il 2019.

Fasano, interprete della mega nottata multi-espressiva, proporrà le sue doti eccentriche, corroborate, nel tempo, da un’intensa attività ben articolata e svolta al fianco di grandi artisti, anche a livello internazionale, come Dimitri Vegas, Axwell, Ingrosso, David Guetta, Bob Sinclar, Avicii, Calvin Harris e tanti altri, che hanno caratterizzato il suo modo di essere uomo di spettacolo, di farlo e determinare la musica che lo segue e lo contraddistingue.

È lui, ci dicono le cronache ed i più accreditati d’intrattenimento, che ha creato un sound di particolare bellezza -conosciuto in tutto il mondo- con "75 Brazil Street" insieme alla star internazionale di musica Pitbull per il suo successo globale 'I Know You Want Me, con ben 6 milioni di dischi venduti.

Numeri e fattori che la dicono lunga sulle sue qualità e capacità di fare e trasmettere sensazioni, ma anche di rilanciare la forza di ritmi che scandiscono il suo genere, centro e cuore della lunga notte castrovillarese pronta ad accogliere tantissime presenze.