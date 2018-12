Vigili del fuoco: domani tutti a Gerace per una nuova edizione di “Pompieropoli”

Un’occasione speciale per trascorrere una simpatica giornata e dove portare i vostri bimbi, sicuri di far loro cosa gradita. Il Sindaco Giuseppe Pezzimenti e l’intera Amministrazione Comunale di Gerace, invitano tutti a partecipare alla grande festa organizzata a “Pompieropoli”, che si terrà a Gerace, Sabato 29 Dicembre 2018, con inizio alle ore 10,00 in Piazza delle Tre Chiese.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Gerace in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Proprio nel periodo delle festività natalizie, l’A.C. ha deciso di dedicare una giornata speciale a tutti i bimbi. Sarà una festa per sognare da dedicare ai più piccini. Si vivrà un’intera mattinata come un vero Vigile del Fuoco: su e giù da ripide scale, dentro tubi stretti e lunghi, e poi di corsa, veloce a domare un incendio.

In tale occasione, esperti di settore daranno a tutti presenti, utili e precise informazioni sulle norme di sicurezza da adottare in emergenza anche per cercare di formare ed educare il giovane a comportamenti che siano improntati alla solidarietà, collaborazione ed autocontrollo. Ci sarà inoltre la possibilità di poter ammirare un’ampia rassegna di attrezzature e mezzi in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco. A tutti i piccoli partecipanti verrà rilasciato un attestato.