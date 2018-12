Coinvolto in un incidente gli sequestrano il furgone: aggredisce i carabinieri

Un banale incidente stradale ha avuto il suo epilogo con l’arresto di un 56enne marocchino, in Italia legalmente e residente a Stefanaconi, finito ai domiciliari per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza.

Nella notte scorsa i carabinieri di San Calogero sono intervenuti sul luogo del sinistro e mentre effettuavano i relativi rilievi si sono visti l’uomo iniziare ad inveirgli contro, minacciandoli in modo anche grave.

La situazione è degenerata, poi, quando i militari gli hanno notificato il sequestro del suo furgone, coinvolto nell’incidente: è stato allora che il 56enne si è scagliato contro di loro tentando di colpirli con dei pugni.

A questo punto è stato portato in caserma e dichiarato in arresto. Informato il magistrato di turno quest’ultimo ne ha disposto i domiciliari in attesa del rito direttissimo.