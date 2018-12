“Commissario Mascherpa" è il primo fumetto della Polizia di Stato

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato, lo scrittore Luca Scornaienchi e il disegnatore Jonathan Fara e narra la storia di un poliziotto del Sud alle prese con indagini e misteri da risolvere.

Luca Scornaienchi è il responsabile artistico del museo del fumetto di Cosenza ed è l’ideatore e lo sceneggiatore del fumetto. La realizzazione dei disegni è affidata a Jonathan Fara, la copertina del volume è realizzata da Bruno Brindisi, disegnatore di lungo corso per Sergio Bonelli Editore.

Il fumetto in stile “Graphic novel” è ambientato in un immaginario Commissariato di Polizia con sede nella località marittima di Diamante, in provincia di Cosenza.

Il Vice Questore Giovanni Mascherpa è un personaggio di fantasia, per tutti è il Commissario, nasce in un piccolo comune in provincia di Reggio Calabria, da padre milanese e madre del sud, ha fatto il poliziotto per vocazione e per seguire le orme dello zio Gaetano, ucciso durante un conflitto a fuoco con “uomini d’onore”, durante una guerra di 'ndrangheta. È un poliziotto istintivo che non si risparmia mai, è pronto all’azione e sa sacrificarsi pur di raggiungere l’obiettivo.

Il suo cantante preferito è Vasco Rossi, frequenta una palestra di boxe ed è fidanzato con una studentessa di architettura a cui spesso promette il matrimonio, adora leggere i libri di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Di frequente ha il mal di stomaco, forse per colpa del peperoncino che Palmiro, il ristoratore del lido “Sabbia d’oro” usa nelle sue pietanze o forse per gli intrigati casi polizieschi che deve risolvere.

Il libro è stato presentato per la prima volta il 31 ottobre del 2017 al Lucca Comics & Games presso la Sala Fondazione Banca del Monte, da allora sono aumentati i consensi dei lettori e sono stati organizzati diversi concorsi nell’ambito scolastico, “a Scuola con il Commissario Mascherpa”, con lo scopo di avvicinare i giovani e i più piccoli alla legalità.

Il ricavato del libro sarà interamente devoluto al Piano “Marco Valerio”, l’istituito per sostenere i figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie.

Il fumetto può essere acquistato, al costo di € 9,00 inviando un’e-mail a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonando allo 0646538326 - 0646525518.