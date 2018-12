Lotteria Italia: nell’ultimo anno venduti 155 mila biglietti in Calabria

Aumento nelle vendite in Calabria per la passata edizione della Lotteria Italia: 155mila biglietti venduti, in aumento del 2,4%. Tre i biglietti vincenti, per un montepremi totale da 90mila euro, grazie a un colpo da 50mila euro e due da 20mila.

A livello provinciale, per le vendite, ha guidato ancora una volta Cosenza con 69.640 tagliandi e ha guadagnato il 6%. Flessione a Reggio Calabria con oltre 36mila biglietti e un -1,2%, seguita da Catanzaro a 32mila (+0,9%). Chiudono nella classifica di vendita dello scorso anno Vibo Valentia con 9.580 tagliandi (-5,8%) e Crotone, dove le vendite hanno registrato un aumento dell’8,4% (6.710 biglietti). (Agipro)